Paris: Trois enfants dépouillés de leur téléphone et poussés dans l’eau du canal de l’Ourcq

Le Canal de l'Ourcq, Paris. — C.A

Samedi 3 mars 2018, 20 heures. Un jeune garçon se balade près du canal Saint-Denis, dans le XIXe arrondissement de Paris. Deux adolescents l’arrêtent et l’agressent. Ils le rouent de coups, puis lui subtilisent son téléphone portable. Avec une grande insistance, les agresseurs le contraignent à se jeter dans le canal et filment la scène avec son propre smartphone. Selon des informations du Parisien, les deux garçons prennent ensuite la fuite et emportent l’appareil de la victime.

>> A lire aussi : Il propose à sa victime de lui revendre le téléphone qu'il vient de lui voler

Le scénario se répète le mercredi 7 mars 2018, à 17 heures. Deux enfants âgés de 12 ans subissent, à leur tour, une agression. Près du pont de la rue de l’Ourcq, les voleurs les attaquent et les poussent dans l’eau glacée. Ils en profitent pour leur dérober leur téléphone portable, ainsi qu’une trottinette.

Deux adolescents interpellés

Les policiers ont identifié les malfaiteurs grâce à une vidéo. Elle figurait sur le téléphone portable d’un des enfants. Il s’agirait de deux adolescents, âgés de 13 et 16 ans. Jeudi, ils sont interpellés aux abords du canal de l’Ourcq​. Les policiers de la brigade anticriminalité du XIXe arrondissement de Paris les soupçonnent de l’agression des trois enfants de 12 ans.

Une des trois victimes a déposé plainte. Le Parisien rapporte que les trois garçons souffrent uniquement d’hématomes. Les malfaiteurs ont été arrêtés en possession d’un téléphone portable volé. Vendredi matin, ils étaient toujours en garde à vue.