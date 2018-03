Seine-Saint-Denis: Un fugitif recherché depuis cinq ans pour meurtre et trafic de drogue arrêté

Police judiciaire. Illustration. — Pastornicolas/SIPA

Un fugitif recherché depuis cinq ans a été interpellé par la PJ, mardi, à Clichy-sous-Bois.

Cet homme de 42 ans faisait l’objet de deux mandats d’arrêt, l’un pour trafic de drogue, l’autre pour meurtre.

Ce « malfaiteur d’envergure », selon un policier, était recherché par la justice depuis cinq ans. La cavale de ce trafiquant de drogue, également suspecté de meurtre, a pris fin mardi, vers 15 heures, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), lorsque les policiers de la BNRF (Brigade nationale de recherche des fugitifs) lui sont tombés dessus, apprend 20 Minutes de source proche du dossier.

Cet homme de 42 ans faisait l’objet de deux mandats d’arrêt. Le premier avait été délivré en 2017 par un juge d’instruction de La Rochelle qui le suspecte d’avoir commis un homicide sur fond de trafic de stupéfiants en 2013. Le second avait été délivré en 2016 après qu’il a été condamné par la cour d’appel de Rennes à 15 ans de prison pour un trafic international d’héroïne entre la France et les Pays-Bas.

« Terré » dans un pavillon de Clichy-sous-Bois

Les limiers de la BNRF sont parvenus à remonter sa piste en surveillant sa compagne. Ils ont localisé leur cible il y a une dizaine de jours, dans un pavillon de Clichy-sous-Bois qu’ils ont discrètement observé. L’homme vivait « terré » à l’intérieur, avec sa compagne et ses deux enfants. Les volets étaient constamment fermés. Mardi, ils ont fini par le voir sortir et en ont profité pour l’interpeller.

Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé deux armes de poing, 20.000 euros en liquide, ainsi que des pièces d’identité française et étrangère falsifiées. Il a été présenté ce mercredi à un juge des libertés et de la détention de Bobigny et a été écroué.