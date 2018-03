Paris: Agressé à la machette et au sabre alors qu'il dîne au restaurant

Illustration police judiciaire. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

« Il pourrait s’agir d’un règlement de comptes au sein de la communauté sri-lankaise. » Voici les premiers éléments de l’enquête après l'agression​ d’un homme à la machette et au sabre, lundi soir, dans un restaurant du Xe arrondissement.

Les assaillants étaient masqués

L’homme, un trentenaire d’origine sri-lankaise, dînait avec une femme dans l’établissement quand les deux agresseurs ont débarqué et lui ont porté des coups avec une machette et un sabre au niveau du bras et du crâne, a appris l’AFP confirmant une information du Point. Les assaillants, masqués selon l’hebdo, ont ensuite pris la fuite.

La victime a été prise en charge par les secours. Son pronostic vital était engagé lundi soir.

Le deuxième district de la police judiciaire parisienne a été chargé des investigations.