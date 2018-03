Seine-Maritime: Un camion-citerne se retourne à cause du verglas, 10.000 litres de gazole s'échappent

Camion citerne (illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Un camion transportant du gazole s’est renversé sur une départementale au niveau de Trouville-Alliquerville ( Seine-Maritime) ce vendredi vers 7 heures du matin.

Le chauffeur du camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule à cause du verglas, relate Normandie Actu.

Le chauffeur indemne

Le poids lourd, qui transportait 37.000 litres de diesel, a glissé et une partie de sa cargaison s’est déversée. Près de 10.000 litres de carburant se sont ainsi répandus sur la chaussée et dans le fossé.

Les pompiers ont rapidement sécurisé le périmètre et mis en place une protection incendie. Une entreprise spécialisée est intervenue afin de pomper le gazole et le transférer dans une autre cuve. La circulation a été coupée dans les deux sens et la route est demeurée fermée pour la journée. Le chauffeur du camion accidenté a réussi à s’extraire de son véhicule et n’est pas blessé.