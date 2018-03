Val-d'Oise: Un sans-abri retrouvé mort dans un local poubelle

Lancer le diaporama Un sans-abri dans les rues de Paris (illustration) — BAZIZ CHIBANE/SIPA

Mercredi 28 février vers 9h30, un sans-abri âgé de 63 ans a été retrouvé mort à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise, révèle Le Parisien. L’homme s’était réfugié dans le local poubelle d’un immeuble pour fuir le froid.

>> A lire aussi : Une femme SDF est décédée dans le IXe arrondissement de Paris

Le sans-abri est probablement décédé à cause du froid

Le gardien de l’immeuble de Garges-lès-Gonesse avait aperçu le sans-abri dans la journée de mardi. Il n’avait rien relevé d’inquiétant concernant l’homme, ni laissant présager ce drame.

Une autopsie est prévue pour définir les causes exactes du décès du sans-abri. Le froid semble pour le moment la piste la plus vraisemblable, la nuit du mardi 27 au mercredi 28 février ayant été la plus froide de l’année.