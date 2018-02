Nord: Suspecté, grâce à l'ADN, d'une vingtaine de viols en série en 30 ans

FAITS DIVERS Un individu a été arrêté, lundi, dans le secteur de Maubeuge, dans le Nord, soupçonné de viols non élucidés...

Illustration de la police judiciaire — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Une vingtaine d’affaires de viols ont peut-être été élucidées d’un coup. Un individu d’une cinquantaine d’années a été interpellé, lundi, dans le secteur de Maubeuge, dans le Nord.

Il est suspecté d’être l’auteur de nombreux viols depuis 30 ans, selon les informations de RTL, confirmées à 20 Minutes par une source policière. L’affaire la plus ancienne date de 1988.

Mode opératoire identique

La police judiciaire (PJ) de Lille a pu remonter la trace de cet homme grâce à l’ADN. La semaine dernière, une femme porte plainte pour un viol en Belgique. Le signalement est envoyé en France et des enquêteurs de la PJ lilloise font le rapprochement avec un mode opératoire identique sur une vingtaine d’agressions identiques en France.

Une coopération franco-belge et l’exploitation d’images de vidéosurveillance permettent d’identifier un suspect qui sera arrêté et placé en garde à vue, lundi. C’est en prélevant l’ADN du mis en cause que la police a pu faire le rapprochement avec celui dont elle disposait sur une vingtaine d’autres affaires similaires.

Selon nos informations, le parquet de Valenciennes donnera une conférence de presse ce mercredi.