Accident à Millas: La SNCF réfléchirait à décaler les horaires de passage des trains

A Millas, le bus scolaire a été coupé en deux. — N. Bonzom / Maxele Presse

Le 14 décembre dernier, une collision entre un bus scolaire et un train faisait six morts parmi les collégiens, sur un passage à niveau de Millas, dans les Pyrénées-Orientales.

Selon L'Indépendant, la SNCF envisagerait de décaler les horaires du passage des trains sur cette ligne, qui est interrompue depuis le drame en raison d’expertises techniques : ainsi, les horaires pourraient être modifiés pour ne plus coïncider avec ceux de la sortie des élèves du collège de Millas, et donc, du passage du bus sur les rails.

>> A lire aussi : VIDÉO. Accident à Millas : Assise au premier rang, une collégienne assure que la barrière était baissée

Le TER quitterait la gare un peu plus tard

Selon les informations de 20 Minutes ce lundi, ce dispositif serait bien en réflexion à la SNCF : le TER quitterait ainsi la gare de la commune catalane un peu plus tard.

Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé, sur le passage à niveau 25, à Millas. la conductrice du car, et certains témoins, affirment que les barrières étaient levées et qu’il n’y avait aucun signal lumineux, tandis que la SNCF, le chauffeur du TER et d’autres témoins, plus nombreux, indiquent le contraire.

>> A lire aussi : Accident à Millas : La conductrice du car maintient sa version devant les juges d'instruction