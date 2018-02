Loire-Atlantique: Ivre , il est contrôlé deux fois positif à près de 2 g dans la même journée

La gendarmerie verbalise un conducteur (illustration) — JS Evrard/AFP

L’inconscience. Dimanche 18 février, en début de soirée, le peloton motorisé de gendarmerie de Saint-Philbert-de-Grandlieu (Loire-Atlantique) contrôle une voiture dans les environs de Geneston (Loire-Atlantique). Le conducteur, âgé de 52 ans, affiche un taux de 2,26 gr d’alcool par litre de sang et se trouve bien incapable de présenter son permis de conduire aux forces de l’ordre, rapporte la gendarmerie nationale​. Et pour cause, son permis lui avait été retiré un peu plus tôt, dans la même journée !

La leçon n’a servi à rien

Contrôlé vers 2h45 à Aigrefeuille-sur-Maine, à dix kilomètres de là, le chauffeur affichait déjà 1,84 g/l, sachant qu’il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g d’alcool par litre de sang (0,2 g/l pour les permis probatoires). L’homme, qui n’avait visiblement pas retenu la leçon, a donc continué à s’enivrer et s’est cru capable de reprendre le volant. Il devrait être jugé au tribunal correctionnel.

En ce début de vacances scolaires dans la zone B, synonymes de grands départs et de circulation dense, « il est important de signaler ces comportements à risques et rappeler à chacun de faire preuve de la plus grande prudence. Surtout, après un début d’année noire sur les routes du département », insiste la gendarmerie de Loire-Atlantique.