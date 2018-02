Seine-Maritime: Un patient du CHU de Rouen découvre dans son plat... un mulot mort

HYGIENE « Le mulot aurait été ramassé par une machine agricole et conditionné au sein des épinards surgelés », a expliqué un représentant syndical…

Illustration d'un hôpital. — Frederic Scheiber/20 Minutes

Le menu était peu ragoûtant… Un patient du service cardiologie du CHU de Rouen (Seine-Maritime), a eu la désagréable surprise de trouver dans son plat… un rongeur mort, rapporte Paris Normandie.

« Un mulot des campagnes a été retrouvé mort dans un plat d’épinards servi à un patient en cardiologie. Il aurait été ramassé par une machine agricole et conditionné au sein des épinards surgelés. Les procédures de contrôle n’ont pas été efficientes et on nous a dit en CHSCT que cela risquait de se reproduire », a expliqué un représentant de la CGT au quotidien local.

Le mulot analysé pour s’assurer qu’il n’était pas porteur d’une infection

Le mulot « ne se trouvait pas dans les cuisines de l’établissement », a précisé le directeur général par intérim du CHU, Guillaume Laurent, indique le site 76actu. Ce dernier a également expliqué avoir contacté immédiatement son fournisseur.

L’industriel a de son côté indiqué que les épinards étaient cultivés en plein champs. « Accidentellement, des animaux peuvent être ramassés en même temps que le légume pendant la récolte mécanique », a-t-il avancé.

>> A lire aussi : Les rats envahissent un immeuble d'habitation à Epinay-sur-Seine

Le mulot a été analysé pour s’assurer qu’il n’était pas porteur d’une infection, et l’hôpital a renforcé ses contrôles. Quant au patient, il s’est vu proposer un nouveau plat, remboursé par le fournisseur des épinards.