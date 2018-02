Var: Un homme, mort depuis au moins trois mois, retrouvé sur son canapé

Illustration Samu et pompiers. — C.An

Macabre découverte dans un appartement de Solliès-Pont dans le Var.Les policiers ont découvert à son domicile le cadavre d’un homme de 47 ans, qui était décédé depuis au moins trois mois, rapporte Nice-Matin.

L’homme a été retrouvé allongé sur son canapé, avec une couverture dépliée sur lui. Il s’agirait d’une mort naturelle, précise le quotidien local.

Le corps dans un état de décomposition avancé

La porte de l’appartement a été ouverte par un serrurier en présence d’un huissier, dans le cadre d’une saisie-vente « après plusieurs courriers laissés sans réponse ».

L’homme, originaire du Maroc, vivait seul dans cet appartement d’un immeuble HLM du quartier Sainte-Christine de Solliès-Pont. « On le croisait de temps en temps, mon mari l’a même ramené plusieurs fois des courses. Et puis, on ne l’a plus vu depuis au moins un an, peut-être deux. C’était une personne très discrète, qui ne parlait pas », a expliqué une voisine à Nice-Matin.

Le corps étant dans un état de décomposition avancé, une autopsie doit être pratiquée pour confirmer l’identité du défunt.