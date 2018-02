Haute-Garonne: Un imam agressé lors de la prière du matin

Les gendarmes de Toulouse-Mirail ont intercepté un automobiliste qui roulait trop vite pour une raison bien particulière, du côté d'Aussonne. Illustration. — F. Scheiber / 20 Minutes

Très tôt mardi matin, un homme est entré dans une salle de prière de la communauté musulmane de Muret, au sud de Toulouse, et s’en est pris à l’imam qui s’y trouvait en présence de quelques fidèles pour la prière de l’aube. L’agresseur l’a bousculé et insulté avant de prendre la fuite.

Deux agressions en un an

Rattrapé par les services de gendarmerie, le suspect présentait des troubles psychologiques et a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office à l’hôpital psychiatrique Gérard-Marchant​, selon le parquet de Toulouse. L’homme aurait été aperçu quelque temps auparavant aux abords du lieu de culte et aurait des antécédents.

>> A lire aussi : Haute-Garonne: Incendie sur le site d'une mosquée en cours de construction à Muret

Le conseil régional du culte musulman (CRCM) a condamné ce nouvel acte de violence contre l’imam de Muret, déjà agressé physiquement au cours de l’année dans la même salle de prière. « Le CRCM exprime son soutien total et sa solidarité entière avec les responsables et les fidèles de la mosquée Al Badr et appelle les musulmans à être plus vigilants », a indiqué son vice-président, Abdellatif Mellouki.