VIDEO. Seine-Maritime: Deux morts après une explosion dans une usine d’huile à Dieppe

Une violente explosion, suivie d’ un incendie, s’est produite ce samedi matin peu avant 11h à l’usine de production d’huile Saipol de Dieppe (Seine-Maritime), rapportent France Bleu et France 3.

Deux personnes sont mortes, a confirmé à franceinfo le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Winckler. Il y a également un blessé léger et sept autres personnes sont en état de choc. Il s’agit de « sous-traitants et des salariés de Saipol » a précisé le député de Seine-Maritime et ancien maire de Dieppe, Sébastien Jumel.

⚠️Incendie en cours usine Saipol #Dieppe ▶️@Sdis76 ▶️⚠️Observez les déviations mises en place⚠️ — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 17, 2018

Un périmètre de sécurité mis en place

Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’incident. « Un périmètre de sécurité a été mis en place et il a été demandé à tous les habitants des environs de ne pas sortir de chez eux pour ne prendre aucun risque », a-t-il précisé.

L’opération de maintenance de la cuve de l’usine Saipol était réalisée par des sous-traitants. «L'usine de fabrication d’huile n’est pas classée Seveso mais elle est soumise à autorisation », a précisé le député de Seine-Maritime.

« On ne connaît pas encore les causes exactes de l’accident (…) On ne sait pas pourquoi l’explosion a eu lieu », a déclaré le porte-parole du groupe Avril (ex-Sofiprotéol), auquel l’usine appartient.