Eure: Une femme retrouvée morte dévorée par ses six chiens

ENQUETE Ce sont les voisins de la sexagénaire, inquiets de ne plus la voir sortir avec ses bergers malinois depuis trois semaines, qui ont alerté les gendarmes…

Illustration d'un berger malinois. — SIPA USA/SIPAUSA/SIPA

Macabre découverte dans l’Eure. Le crâne d’une femme âgée de 60 ans a été retrouvé mardi dans son appartement de Rouvray (Eure). Elle aurait été dévorée par ses six chiens, rapporte Ouest France.

Ce sont les voisins de la sexagénaire, inquiets de ne plus la voir sortir avec ses chiens depuis trois semaines, qui ont alerté en début de semaine les gendarmes.

Des analyses vont être effectuées sur le crâne

À leur arrivée dans l’appartement, ils ont trouvé cinq des six bergers malinois affamés, le sixième ayant vraisemblablement été dévoré par les autres.

Les enquêteurs se demandent si cette femme, qui était malade, est décédée naturellement avant d’être dévorée par ses chiens​, ou si elle a été attaquée par ces derniers.

>> A lire aussi : Un homme dévoré par son chien

L’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRGCN) va pratiquer des analyses sur le crâne, mais « il sera très difficile, voire impossible, de déterminer la date et les causes de la mort », précise Ouest France. Les cinq bergers malinois ont quant à eux été examinés par un vétérinaire et récupérés par la commune.