Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais a admis avoir tué la petite fille

18h25 : Nordahl Lelandais « a indiqué que la mort de l’enfant était accidentelle »

« J’ai rendu visite hier à Nordahl Lelandais pour lui rendre compte de cet élément nouveau (la découverte du sang de Maëlys dans sa voiture). Depuis le début de ce dossier j’ai toujours dit et je dis à nouveau que pour l’avocat que je suis et la défense que nous assurons il n’y a que le dossier et rien que le dossier. Le dossier n’est plus le même à la lumière des éléments nouveaux », indique Alain Jakubowicz.

« Nordahl Lelandais était totalement anéanti. Il a tout de suite voulu parler de Maëlys et à ses parents, a souligné le conseil. Il a dit la réalité de ce qu’il ressentait. Il a indiqué que la mort de l’enfant était accidentelle. La seule chose qui comptait pour lui à ce moment-là était de retrouver Maëlys. »