Des touristes mettent le feu à une cheminée du château de Chambord pour se réchauffer

INSOLITE « Il s’agit d’un acte irresponsable, qui a provoqué une mise en danger des personnes et du monument lui-même », a déclaré le directeur du domaine…

Illustration du château de Chambord. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Ils voulaient se réchauffer. Un feu de cheminée, rapidement maîtrisé, s’est déclaré mercredi après-midi au château de Chambord (Loir-et-Cher), apparemment provoqué par des visiteurs qui ont jeté plusieurs bûches dans le foyer où un feu est allumé chaque jour, a-t-on appris auprès de la direction du domaine.

« Vers 13h30, le personnel de surveillance a détecté un départ d’incendie, un feu de cheminée, qui nous a conduits à évacuer le monument », a expliqué le directeur du domaine, Jean d’Haussonville. Au total, quelques dizaines de personnes, membres du personnel et visiteurs, se trouvaient alors dans l’édifice.

Le directeur du domaine a déposé plainte

« Les pompiers sont intervenus dans un délai très rapide avec des moyens importants », a souligné le directeur du site. « A priori, tout est maîtrisé mais plusieurs rondes sont prévues cette nuit afin de s’assurer qu’il ne reste pas de braises » susceptibles de relancer l’incendie.

Le directeur du domaine a déposé plainte auprès de la gendarmerie et une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. « Il s’agit d’un acte irresponsable, qui a provoqué une mise en danger des personnes et du monument lui-même », a-t-il dit. Les buches, de taille très importante -certaines font jusqu’à deux mètres de long-, étaient entreposées à une vingtaine de mètres de la cheminée.