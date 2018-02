Lyon: Il braque une épicerie avec un faux pistolet pour retourner en prison

Lyon, le 6 novembre 2017. Illustration de policiers et véhicules de police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Il ne rêvait que d’une chose : retourner derrière les barreaux. C’est en tout cas ce qu’il a indiqué aux policiers quand ils sont venus l’arrêter. Un homme de 28 ans a été jugé mardi après-midi en comparution immédiate à Lyon pour avoir braqué la veille deux commerces dans le quartier de la Guillotière.

Le visage masqué par une écharpe, l’individu originaire de Saint-Etienne, tente à midi de commettre un vol à main armé dans une épicerie asiatique de la rue Pasteur. Sans succès.

Troubles psychiatriques

Quelques pâtés de maison plus loin, il réitère l’opération. Cette fois, il pénètre dans une boulangerie et demande aux deux employées de lui remettre la caisse sous la menace de son revolver. Elles refusent. Il fait aussitôt demi-tour et jette son arme dans une poubelle. Un pistolet en plastique, acheté quelques minutes auparavant dans un magasin de jouets.

Le braqueur, qui souffre de schizophrénie, a sagement attendu que les policiers viennent l’arrêter. Devant le tribunal, il a de nouveau expliqué qu’il voulait retourner en prison, indique Le Progrès. Son vœu a été exaucé : il a été placé en détention provisoire jusqu’à ce qu’il soit jugé ultérieurement.