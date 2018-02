Gendarme décédé en Gironde: L'adolescent placé sous contrôle judiciaire

FAITS DIVERS Le jeune de 15 ans a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé, et n’a pas été écroué…

Illustration d'une voiture de gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

L’adolescent de 15 ans qui a reconnu avoir foncé sur un gendarme, lors d'un contrôle de vitesse dimanche après-midi à Salles (Gironde), a été mis en examen ce mardi soir des chefs « d’homicide involontaire aggravé par un manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence, de refus d’obtempérer et de refus d’obtempérer aggravé », a annoncé le parquet de Bordeaux. Ces délits sont passibles d’une peine de sept ans de prison, précise le parquet. Plus tôt dans la journée, le parquet avait indiqué qu’une information judiciaire criminelle avait été ouverte du chef « d’homicide volontaire ».

Le gendarme de 46 ans est décédé des suites de ses blessures lundi soir.

>> A lire aussi : Gironde: Percuté par un ado à moto lors d'un contrôle de la route, le gendarme grièvement blessé dimanche est décédé

Par ailleurs, « la détention provisoire n’étant légalement pas possible pour ces faits reprochés à un mineur de moins de 16 ans », il a été décidé de son placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur, obligation de suivre un enseignement, de se soumettre à des soins, et de répondre aux convocations de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Il a reconnu avoir vu le gendarme et ne pas avoir tenté de l’éviter

Le magistrat instructeur n’a donc pas suivi en totalité les réquisitions du ministère public visant à retenir une qualification criminelle, et le juge des libertés et de la détention (JLD) n’a pu être saisi comme le souhaitait le parquet.

Les faits s’étaient déroulés dimanche entre 16h15 et 16h30. Quatre gendarmes de la brigade de Belin-Beliet procédaient à un contrôle de vitesse lorsque le jeune motard a foncé sur l’un d’eux. Le choc a été particulièrement violent. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu « avoir vu le gendarme lui demander de s’arrêter pour le contrôler, ne pas avoir obtempéré ni tenté de l’éviter ».

Il pilotait un deux-roues de 50 cm3, mais qui était potentiellement trafiqué, ce que l’enquête va devoir confirmer.