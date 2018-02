Landes: Que sait-on de la disparition en mer de Pierre Agnès, le PDG de Quiksilver?

Pierre Agnès a disparue en mer mardi matin à Hossegor. — Iroz Gaiska / AFP

Le corps de Pierre Agnès n’a toujours pas été retrouvé une semaine après sa disparition.

À cause des conditions météos, le Landais a sûrement été projeté à l’eau.

Selon les enquêteurs, son bateau n’a pas été percuté par un autre navire ou un objet flottant.

Après l’espoir, l’heure est à l’abattement dans le monde du surf depuis la confirmation de la mort de Pierre Agnès par le groupe californien Boardriders Inc. (Quiksilver, Roxy et DC Shoes) dont il était le PDG.

Presqu’une semaine après la découverte de son bateau vide et renversé sur la plage du Boîteux à Hossegor, son corps n’a toujours pas été retrouvé. Alors que s’est-il passé ce matin du mardi 30 janvier au large de la côte landaise ?

Il passe un coup de fil à un ami pour dire qu’il rentre à cause du brouillard

On sait tout d’abord que Pierre Agnès a quitté ce matin-là le port de Capbreton vers 7 heures à bord de son bateau, un Sessa Marine Key Largo nommé « Mascaret III » pour aller à la pêche aux chipirons. Mais très rapidement les choses vont se gâter à cause des conditions météo pour le Landais. Il passe, d’ailleurs, un coup de fil à son ami, Frank Pierre Zancanaro, pour lui dire qu’il compte rentrer à cause notamment de l’épais brouillard en mer.

[#operation] Le CROSS ETEL coordonne une opération pour suspicion homme à la mer suite découverte à la côte zone Cap Breton d'une embarcation vide retournée @Prefecture40 @SauveteursenMer Moyens engagés : 2 vedettes 3 Hélicoptères et patrouilles terrestres côtières — Premar Atlantique (@premaratlant) January 30, 2018

Au large, Pierre Agnès doit aussi faire avec des vagues de 2 à 4 mètres de haut mais un faible vent. Ces conditions auraient pu désorienter le patron de Quiksilver. Une chose est sûre, le centre régional opérationnel de surveillance (CROSS) d’Etel diffuse dès 9h17 « un message d’alerte - Mayday Relay - et engage un important dispositif de recherches pour suspicion d’homme à la mer » alors que la vedette de 11 mètres du Landais vient d’être retrouvée sur la plage.

Hossegor: Le bateau du PDG de Quiksilver retrouvé échoué sur une plage https://t.co/sdYBFisBxs pic.twitter.com/dWE2sBwlXL — 20 Minutes (@20Minutes) January 30, 2018

Les enquêteurs écartent l’hypothèse d’un choc avec un autre bateau

Aujourd’hui, le procureur de la République de Dax privilégie la piste du naufrage accidentel. Pierre Agnès aurait été projeté à l’eau. « C’est très compliqué de survivre dans une eau à dix degrés pendant plusieurs heures même pour lui, un surfeur confirmé qui connaissait parfaitement la mer », explique Jean-Luc Arassus, le président de la Fédération Française de surf.

Le bateau de Pierre Agnès n'a pas été percuté par un autre navire ou objet flottant. - AP / SIPA

Les gendarmes écartent en tout cas l’hypothèse d’un choc avec un autre bateau ou un objet flottant après examen du « Mascaret III », rapporte Sud Ouest. Toujours selon le quotidien régional, les moteurs de la vedette ne sont pas non plus en cause. Reste à savoir si on retrouvera un jour le corps de Pierre Agnès ? « C’est très difficile à dire. Il n’y a pas de règle mais selon la topographie des fonds marins du coin, il y a une fosse très profonde », rappelle Jean-Luc Arassus.

