Crues de la Seine: Un homme meurt intoxiqué par les émanations d'un groupe électrogène à Villeneuve-Saint-Georges

Un homme d’une quarantaine d’années est mort intoxiqué par les émanations de monoxyde de carbone de son groupe électrogène, utilisé dans sa maison de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) après la coupure de courant provoquée par les inondations, a-t-on appris ce dimanche de source policière et auprès de la préfecture.

Dans cette commune parmi les plus touchées par la crue depuis une dizaine de jours, au confluent de l’Yerres et de la Seine, ce résident d’un quartier tout proche des berges a été retrouvé mort par un membre de sa famille samedi vers 22h.

Sa femme, enceinte, aussi intoxiquée

Sa femme de 41 ans, enceinte, a elle aussi été intoxiquée au monoxyde de carbone. Transportée à l’hôpital, elle est dans un état stable dimanche mais a perdu l’enfant qu’elle portait, selon la même source.

L’électricité avait été coupée​ dans ce quartier proche de l’Yerres, et le couple avait installé un groupe électrogène dans la maison pour avoir du courant. Entre 300 et 400 abonnés - particuliers et professionnels - étaient privés d’électricité dans le département dimanche, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Onze départements sont toujours en vigilance orange crues et inondations.