Loire-Atlantique: Il tente d'échapper aux gendarmes sur 32 km... avec son tracteur

Une scène digne d’un film. Samedi matin, une course-poursuite entre les gendarmes et un tracteur roulant 35 km/h a eu lieu sur les routes du nord de la Loire-Atlantique, entre Rougé et Lalleu (Ille-et-Vilaine), selon le quotidien Ouest-France. Pendant une heure et sur près de 32 km, l’engin agricole a forcé plusieurs barrages de gendarmes.

Après avoir parcouru les routes de campagne entre Rougé, Teillay, Ercé-en-Lamée, Tresbœuf et Lalleu, cet homme de 31 ans, habitant de Rougé (44), a fini par s’arrêter à un barrage alors qu’il en avait forcé cinq ou six.

Il ne voulait pas être hospitalisé

Tout avait commencé vendredi soir, raconte Ouest-France. Des infirmiers arrivent au domicile de l’individu pour l’emmener au centre hospitalier de Blain (44). L’homme est notamment bipolaire. Toutefois, il refuse de les suivre.

Les infirmiers reviennent donc samedi matin accompagnés de gendarmes. L’individu ne se laisse néanmoins pas faire… et c’est à ce moment qu’il s’échappe de son domicile avec son tracteur.

Après s’être arrêté à un barrage, l’individu a été pris en charge par les gendarmes et les infirmiers.

