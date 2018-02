Var: Plus de 150 kg de cannabis saisis dans une villa, et 800.000 euros en liquide enterrés dans le jardin

Illustration saisie de drogue. — M.LIBERT/20 MINUTES

Joli coup de filet pour la police judiciaire de Toulon. Les policiers ont annoncé avoir saisi vendredi 155 kg de cannabis dans une villa de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ainsi que 800.000 euros en liquide enterrés dans le jardin, rapporte France Bleu Provence.

Ce vaste réseau de trafic de drogue a été démantelé au terme de plusieurs mois d’investigations.

Quatre personnes mises en examen

Les policiers avaient été avertis, en début de semaine, d’une possible livraison de drogue dans cette villa située aux Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer. Outre les 155 kg de drogue, ils ont mis la main sur un petit pactole. Grâce à un chien formé pour détecter les billets, ils ont découvert près de 800.000 euros en liquide enterrés dans le jardin, mais aussi des armes à feu dont neuf kalachnikovs et un fusil à pompe.

Onze personnes âgées de 20 à 50 ans, pour la plupart connues des services de police pour des faits similaires, ont été interpellées entre lundi et jeudi dernier et placées en garde à vue. Quatre d’entre elles ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs et écrouées, selon une source policière.

Ce réseau de trafiquants est soupçonné d’avoir alimenté les cités de la Seyne-sur-Mer.