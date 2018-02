Landes: Quiksilver confirme le décès de son PDG Pierre Agnès, disparu en mer

Pierre Agnès a disparu en mer le 30 janvier 2018. — Iroz Gaizka / AFP

C’est avec beaucoup d’émotion que la marque Quiksilver a communiqué officiellement ce vendredi, annonçant le décès de Pierre Agnès, PDG de l’entreprise.

Les recherches pour retrouver Pierre Agnès, 54 ans, dont le bateau avait été retrouvé échoué le 30 janvier à Hossegor, avaient été suspendues dans l’après-midi du 31 janvier. Il était parti de Capbreton au petit matin, pour une partie de pêche, selon France Bleu Gironde.

[#operation] 14h35, après concertation avec le directeur du CROSS d'Etel, le préfet maritime de l'Atlantique décide de suspendre les recherches en mer par moyens dirigés. Communiqué disponible sur https://t.co/slCtqIfjyg — Premar Atlantique (@premaratlant) January 31, 2018

« C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons aujourd’hui que les efforts de recherche et de sauvetage n’ont pas permis de retrouver notre PDG, Pierre Agnès, disparu en mer depuis mardi matin ». « Toute la famille de Boardriders et les milliers de personnes que sa disparition a touchées à travers le monde pleurent cette perte tragique. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis dans cette période extrêmement difficile. »

Les réactions à la disparition du patron du groupe Boardriders Inc (Quiksilver, Roxy, DC Shoes) ont été nombreuses, notamment dans le milieu du surf. La fédération française de surf écrit dans son communiqué : « la grande famille du surf perd l’une de ses figures emblématiques qui a marqué le monde sportif et économique local, national et international. »

La Fédération Française de Surf, son Président Jean-Luc Arassus, le comité directeur, s’associent à la douleur de la famille, suite à la disparition brutale de Pierre Agnès.

Le communiqué officiel : https://t.co/58LvFsNxts pic.twitter.com/52ggqoI1BD — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) February 2, 2018

Plusieurs hommages seront rendus à Pierre Agnès, selon un calendrier qui reste à préciser.