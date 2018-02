Gard : «Titus ne méritait pas ça», confie le propriétaire du petit âne mort

Titus, le petit âne qui a succombé à ses blessures. — Damien Pons

Mardi, 20 Minutes évoquait l'histoire de ce petit âne, qui avait succombé à ses blessures, deux jours plus tôt, dans une ferme à Bagnols-sur-Cèze. Le pauvre animal avait été attaqué le 22 janvier par des inconnus qui lui ont assené des coups de couteau.

C’est la compagne de ce sapeur-pompier professionnel, amoureux des animaux, qui a monté sa propre petite ferme sur les hauteurs de la commune du Gard, qui a découvert les plaies profondes de Titus, au niveau des oreilles. Malgré les soins prodigués par un vétérinaire, l’âne s’est couché, une semaine plus tard, et ne s’est plus relevé.

Victime de coups de couteau par des inconnus, un petit âne est mort... La #maltraitance animale ne doit pas être banalisée ni rester impunie : la Fondation #30millionsdamis dépose plainte et se constitue Partie Civile ! #Justice https://t.co/fuFsN69mve — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) January 30, 2018

« Titus ne méritait pas ça »

L’homme se confie à la fondation 30 Millions d'amis, qui a dit son intention de se joindre à la plainte qui va être déposée à la gendarmerie du coin, en se portant partie civile. « Titus ne méritait pas ça, soupire Damien Pons, le propriétaire de l’ânon, qui était âgé d’à peine un an. J’ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là. »

« Nous l’avons eu à trois mois, poursuit le Gardois,​ sur le site de la fondation. J’ai l’habitude de récupérer des animaux dont personne ne veut. Quelqu’un souhaitait se séparer de lui, son arrivée nous a emplis de bonheur. À chaque fois qu’on rentrait après le travail, il nous appelait pour qu’on vienne lui faire un câlin. Il laisse un grand vide. »