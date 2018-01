Landes: Les recherches reprennent pour retrouver le patron de Quiksilver disparu en mer

Pierre Agnès a disparue en mer mardi matin à Hossegor. — Iroz Gaiska / AFP

Les recherches ont repris tôt, ce mercredi matin, sur le littoral atlantique au large de Capbreton (Landes) pour tenter de retrouver le patron de la marque de vêtements de glisse Boardriders (Quiksilver, Roxy), porté disparu mardi matin après la découverte de son bateau échoué sur une plage.

[#operation] Reprise des opérations de recherche de l'homme à la mer au large de Hossegor. Engagement par le CROSS Etel de la vedette SNS 208 "Cap Breton" @SauveteursenMe à 0745.

Meteo sur zone de recherches : Vent ESE: 07 Noeuds, Mer 3 (creux de 1 à 1,5 m), visibilité : 6 km. pic.twitter.com/vaDRTTxO2C — Premar Atlantique (@premaratlant) January 31, 2018

Une vedette du Sauvetage maritime, qui devait recevoir le renfort d'une autre dans la matinée, et si possible d'un hélicoptère, a repris au lever du jour, les recherches sur un secteur élargi, tenant compte de la dérive liée aux courants, et dans des conditions météo plus clémentes que mardi.

Il était parti seul en mer pour pêcher

Pierre Agnès, 54 ans, le président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quicksilver, Roxy et DC Shoes, était parti seul en mer pour pêcher. Son bateau à moteur de 11 mètres, vide et renversé, a été retrouvé sur une plage proche, à Soorts-Hossegor.

[#operation] la vedette côtière "Adour" de la gendarmerie maritime @MarineNationale a rejoint le dispositif de recherches en mer au large de Hossegor. pic.twitter.com/X8vMKK6Cpl — Premar Atlantique (@premaratlant) January 31, 2018

Cet ancien champion de surf et membre de l'équipe de France est originaire de Capbreton où il vit. Il a débuté il y a près de trente ans sa carrière chez Quiksilver, y gravissant peu à peu les échelons, jusqu'à prendre la présidence du groupe pour l'Europe, puis la direction générale pour le monde.