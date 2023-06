« Tu bosses dans le salon ou dans la chambre ? ». Une question qui revient souvent depuis le Covid-19, les couples ayant pris l’habitude de télétravailler ensemble. Une cohabitation professionnelle parfois difficile, comme le montrent les résultats de l’Observatoire du travail à distance de l’Obsoco (Observatoire société et consommation), paru fin mai. Un salarié sur deux qui travaille à distance le fait parfois ou souvent avec son conjoint à la maison. Et 40 % signalent alors des difficultés.

A l’instar de Karin, qui travaille en indépendante de chez elle, et dont le conjoint planche deux jours par semaine en distanciel : « Je préfère quand il est au boulot, car j’avoue que ses journées de télétravail nuisent à ma concentration et, égoïstement, à mon confort », résume-t-elle. Un sentiment de gêne qu’analyse Alexia de Bernardy, autrice de Télétravailler efficacement** : « Comme lorsque l’on est en colocation, le télétravail nécessite qu’on se fixe des règles et que l’on se respecte mutuellement », souligne-t-elle.

Le bruit et le manque d’espace sont les gênes les plus souvent évoquées, devant des difficultés à se concentrer, souligne l’étude de l’Observatoire du travail à distance. Les nuisances sonores, Marc, qui a répondu à notre appel à témoins, s’en plaint quand sa femme, professeure des écoles, est à la maison pour préparer ses séquences pédagogiques ou corriger ses copies. Mais aussi quand elle vient de terminer : « C’est super compliqué le mercredi et durant les vacances scolaires. Elle fait sans cesse à manger avec du bruit en pagaille. D’ailleurs, elle coupe des courgettes actuellement. Le divorce guette. Heureusement que je l’aime… », ironise-t-il.

Le bruit de l’autre, un motif d’exaspération

Béatrice, qui habite un petit appartement, s’arrache les cheveux lorsqu’elle partage le salon avec son conjoint : « Il a beaucoup de choses à faire pendant que je suis en visio et il pousse force soupirs et autres plaintes sur les lenteurs de son ordinateur. J’ai vraiment l’impression qu’il le fait exprès. J’ai évidemment mis les points sur les i et les choses rentrent peu à peu dans l’ordre. On essaie de couper la poire en deux. Si mes visios ne durent pas plus d’une heure, je les fais en télétravail, si ça dépasse l’heure réglementaire, je file au bureau… L’art du compromis ».

Karin a aussi du mal à supporter le tintamarre de son conjoint : « J’entends très fréquemment des sonneries de son ordinateur, ses réunions ou les recrutements auxquels il participe en visio. Le son est parfois tellement fort que je suis obligée de mettre un casque audio fermé pour ne plus rien entendre. Et il m’est arrivé de rater des appels importants car je suis coupée du monde. » Le bruit de l’autre est d’autant plus mal vécu lorsque le métier que l’on exerce requiert des tâches très différentes, souligne Alexia de Bernardy : « Certaines professions exigent beaucoup de relationnel et génèrent donc beaucoup d’appels et de visios. D’autres font plus appel à de la réflexion, l’écriture de rapports… Ce qui nécessite une forte concentration. Par ailleurs, les salariés abordent le télétravail différemment : certains en profitent pour plancher sur des dossiers de fond car ils sont au calme. D’autres pour travailler " plus à la cool " ». Des décalages qui peuvent entraîner des frictions.

« J’attends comme une idiote derrière la porte de ma chambre en pyjama »

Pas évident non plus de partager l’espace, comme en témoigne Karin, dont le mari télétravaille dans la chambre commune : « Quand je dois m’habiller pour sortir, il arrive régulièrement que je ne puisse pas passer chercher des vêtements : mon conjoint est en visio et il ne peut pas toujours couper sa caméra. Flouter le fond ne marche pas toujours, je ne veux pas prendre le risque de passer en petite tenue. Résultat, j’attends comme une idiote derrière la porte de ma chambre en pyjama. Ça m’a valu des retards à des rendez-vous, et ça m’exaspère ! ». D’où le conseil d’Alexia de Bernardy d’organiser l’occupation des pièces en amont : « Si on sait que l’on a une visio, un travail nécessitant de la concentration, il faut prévenir son conjoint et réserver l’endroit de la maison le plus calme, en demandant à ne pas être dérangé. Et occuper cet espace à tour de rôle, pour que chacun ait son moment dans cette bulle étanche. »

Autre sujet d’agacement : les commentaires du conjoint sur la vie professionnelle. « Au début, il écoutait mes réunions (ça l’intéresse, dit-il) et après, il me faisait la réunion sur la réunion », raconte Béatrice. Une tendance à s’immiscer dans le boulot de l’autre qu’explique Alexia de Bernard : « Le télétravail nous permet de découvrir notre conjoint sous un autre jour, de mieux comprendre son travail. C’est positif. Sauf qu’il dévoile parfois une facette inconnue de sa personnalité. Il apparaît par exemple autoritaire, nonchalant… Mieux vaut limiter les intrusions dans la vie professionnelle via des remarques sur ce qu’il devrait dire ou faire », suggère-t-elle.

Prévoir des respirations… ailleurs

La frontière entre vie perso et la vie pro étant plus ténue avec le travail à distance, les disputes sur la répartition des tâches domestiques s’immiscent aussi, comme le confie Nordinne : « J’ai la chance d’avoir une chambre entière dédiée au télétravail, le rêve ! Sauf que Madâââme ne sait pas ce que c’est de travailler de la maison : c’est comme si je ne travaillais pas pour elle. Elle me parle garde d’enfant, préparation du petit-déjeuner et autres tâches domestiques. » Idem pour un autre lecteur, qui a trouvé la solution : « Pour éviter les discussions de linge ou de vaisselle, l’idéal c’est de faire du télétravail ailleurs que chez soi quelques jours par semaine », estime-t-il. Le meilleur moyen d’éviter ce genre de brouilles est « de s’accorder en amont sur la répartition des tâches et définir les horaires ou l’on pourra s’en occuper », recommande Alexia de Bernardy.









Et si, malgré toutes les précautions, la promiscuité est difficile à supporter, il faut prévoir des respirations ailleurs : « En allant travailler quelques heures au café ou en bibliothèque. On en déjeunant dehors avec des amis », suggère-t-elle.