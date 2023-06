C’est un chiffre qui n’avait jamais été atteint depuis que l’institut national de la statistique et des études économiques mène ses enquêtes. Fin 2022, la Bretagne comptait plus de 47.200 intérimaires, ce qui constitue un record dans la région, selon l’Insee. Porté par un marché de l’emploi très dynamique, l’intérim vient répondre à des besoins urgents de main-d’œuvre dans des secteurs habituels comme l’agroalimentaire mais aussi dans des domaines où il se fait d’ordinaire très rare.

Elle est championne de France, à égalité de points avec sa voisine des Pays-de-la-Loire. Avec 5,8 %, la Bretagne affiche le plus faible taux de chômage de l’hexagone. « L’intérim augmente toujours très vite pendant une période de reprise économique, c’est assez classique. Il vient combler les besoins de main-d’œuvre en attendant de trouver des solutions plus pérennes », assure Eric Lesage, directeur de l’Insee Bretagne.









Dans ce contexte, le recours à l’emploi intérimaire est conséquent. Après s’être effondré en 2020 en raison de la pandémie, l’intérim vient aujourd’hui « boucher les trous » de tous les secteurs en pénurie de main-d’œuvre. « On note une reprise très importante dans l’agroalimentaire. En Bretagne, le secteur représente près d’un tiers des emplois intérimaires. Mais on voit d’autres secteurs y faire appel comme les équipementiers automobiles, où ils avaient quasiment disparu », souligne Stéphane Moro, de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Preuve de la forte tension dans le milieu, le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui ne faisait quasiment jamais appel à des intérimaires, y a désormais recours.