Les entreprises se montrent « plus offensives » pour embaucher des cadres. D’après une étude de l’Apec publiée ce jeudi, 62 % d’entre elles ont revu leur rémunération à la hausse en 2022. Une augmentation des salaires proposés qui intervient dans un contexte de tensions persistantes pour les recrutements.

L’enquête de l’Association pour l’emploi des cadres rapporte que dans un marché très dynamique, les difficultés de recrutement augmentent encore : 64 % des entreprises ayant recruté au moins un cadre en 2022 ont été concernées, contre 48 % en 2019. Ces difficultés croissantes sont liées principalement à l’insuffisance de candidatures (76 %) et au décalage entre les candidatures reçues et les besoins des entreprises (62 %), devant la concurrence d’autres employeurs sur les mêmes profils (58 %), indique l’étude.

Le délai de recrutement augmente

Par voie de conséquence, le délai moyen de recrutement a augmenté, atteignant 12 semaines (contre 9 en 2020). Face à ces difficultés, la quasi-totalité des entreprises (91 %) ont « consenti à des ajustements » en 2022, note l’étude. Elle cite en premier lieu la révision à la hausse de la rémunération initialement prévue (62 % des entreprises, contre 55 % en 2021). Pour les grandes entreprises, qui ont davantage de marges de manœuvre, le recours à ce levier grimpe à 76 %.

Parmi les autres ajustements, l’Apec cite aussi le profil du candidat retenu, ayant le plus souvent moins de compétences techniques ou moins d’expérience qu’initialement souhaité. Les ajustements sur les conditions d’emploi (horaires, possibilités de télétravail…) sont « moins fréquents, mais ne sont pas marginaux », note l’étude.

Des avantages supplémentaires

Pour faire aboutir un recrutement difficile, 4 entreprises sur 10 seraient ainsi disposées à accepter que le candidat retenu travaille à temps partiel ou bénéficie d’avantages supplémentaires comme une voiture de fonction. Les entreprises sont un peu moins enclines à accorder plus de jours de télétravail que prévu (30 %).

Elles demandent aussi moins fréquemment une lettre de motivation aux candidats (56 % en 2022, -11 points par rapport à 2021). Au sein des grandes entreprises, le recul est encore plus marqué (58 %, -18 points). Pour recruter, elles se tournent également davantage vers les réseaux sociaux, désormais le deuxième canal le plus utilisé derrière l’offre d’emploi, alors qu’il n’était que le 4e en 2019. L’étude repose sur une enquête téléphonique menée du 16 janvier au 13 février 2023 auprès de 1.150 entreprises de 10 salariés ou plus du privé ayant recruté au moins un cadre en 2022.