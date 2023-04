Véritable spécialité des maraîchers nantais, qui produisent en moyenne 50 millions de brins par an, le muguet recherche encore de la main-d’œuvre en vue du 1er mai. Alors que des milliers de postes étaient comme à chaque année à pourvoir, il reste toujours plus de 500 contrats disponibles, annonce ce vendredi Pôle Emploi. Au programme : la cueillette du muguet, le tri, la confection de bouquets ou encore l’expédition de ces petites clochettes.

Toutes les personnes motivées par ces travaux devront être disponibles entre le 20 et le 30 avril, le samedi et le dimanche inclus. Le début de journée peut être assez matinal et le travail peut s’exercer en extérieur, ou au froid. Les exploitations, qui promettent un salaire horaire de 11,57 euros brut et ne proposent en général pas d’hébergement sur place, se trouvent à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ou Machecoul. Les offres, qui peinent chaque année à attirer assez de candidats, sont disponibles sur le site de Pôle Emploi.