Sensibilité au bruit et à la lumière exacerbée, difficultés à communiquer et exprimer ses besoins… Le quotidien en entreprise des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme est particulièrement stressant et fatigant. « Dans la réalité, très peu de personnes autistes ont accès au travail en Europe. On considère que 75 à 90 % des personnes autistes sont très éloignées de l’emploi. En France, on doit d’ailleurs être plus près de 90 % », indique Patrick Maincent, porte-parole de l'Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (Unapei). Un chiffre qui s’explique avant tout par le manque de connaissance « de ce que sont ces personnes, de leurs compétences, de leurs difficultés aussi », selon lui.

« Dans une société faite par et pour des personnes atypiques, quelqu’un comme moi, avec autisme, doit constamment s’adapter aux différentes situations. » Samuel Poveda a été diagnostiqué à ses 18 ans d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Grâce à un accompagnement personnalisé, il travaille désormais dans le secteur de l’aéronautique. Retrouvez son témoignage dans la vidéo placée en tête de l’article.