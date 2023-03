Les besoins électriques augmentent avec l’abandon progressif des énergies fossiles. En pleine transition énergétique, EDF recrute et propose 600 postes en CDI et en alternance dans les régions Pays-de-la-Loire et en Bretagne sur l’année 2023. « On a besoin de recruter pour faire face aux enjeux de l’électrification des besoins énergétiques », notamment « dans le domaine des services énergétiques et des réseaux électriques », affirme la compagnie française d’électricité.

Pour les Pays-de-la-Loire, région qui compte déjà 4.500 salariés, ce sont « 400 postes à pourvoir dans l’année » selon l’entreprise. Il en faudra également près de 200 en Bretagne. « On recrute principalement des électriciens, des électrotechniciens, des conseillers clientèle et commerciaux, des frigoristes et des managers de projet. » Par exemple dans les Pays-de-la-Loire, ce sont « 170 électriciens » qui sont recherchés.

Les propositions d’emploi varient de niveaux bac à bac + 5. Le « développement des usages de l’électricité » amène des besoins de recrutement sur le long terme : « L'entreprise propose 400 postes en CDI et 200 postes en alternance, qui ont vocation à devenir des CDI », explique le premier fournisseur d’électricité en France. Selon Jean-François Develey, délégué Emploi de l'entreprise pour les Pays-de-la-Loire et la Bretagne, EDF recrute « un tiers d'alternants, un tiers de jeunes diplômés et un tiers de diplômés expérimentés. »

Toutes les offres d’emploi d’EDF sont à retrouver sur le site Internet EDF Recrute.