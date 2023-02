Jusqu’à ses 44 ans, Sylvie a passé sous silence son homosexualité auprès de ses collègues. « Au travail, j’étais devenue la reine de l’esquive. Je ne répondais à aucune question sur ma vie privée », raconte-t-elle. Un cas qui n’est pas isolé, selon l’association L’autre cercle, qui publie ce jeudi le guide Voilat, qui recense les bonnes pratiques en faveur de la diversité et l’inclusion à destination des entreprises.

Selon une enquête* de l’association, seulement 40 % des femmes lesbiennes et bisexuelles déclarent que leur orientation sexuelle est connue de leurs collègues, et pour un tiers d’entre elles seulement, leur supérieur hiérarchique direct est au courant. « Les secteurs comme l’industrie ou les transports sont ceux où elles demeurent les plus invisibles », explique Catherine Tripon, porte-parole de l’association.

« Je me rendais toujours seule aux évènements d’entreprise »

Si elles redoutent de révéler cette part de leur intimité, c’est souvent parce qu’elles craignent d’en payer le prix. Car 53 % des femmes lesbiennes et bisexuelles disent avoir déjà subi une discrimination ou une agression au travail. Fuyant ces risques, Sylvie a donc préféré la prudence pendant sa première partie de carrière, lorsqu’elle était consultante en organisation hospitalière, puis directrice de clinique. « Le milieu du travail est déjà sexiste, je n’avais pas envie d’en rajouter une couche », explique-t-elle. A sa famille aussi, elle préfère cacher son orientation sexuelle et passe pour une célibataire endurcie.

D’où sa discrétion à toute épreuve : « J’étais adepte du "pour vivre heureux, vivons cachés". Et je me rendais toujours seule aux évènements d’entreprise », raconte-t-elle. Si certains de ses collègues étaient intrigués par sa discrétion, ils ont fini par ne plus oser la pousser aux confidences. « Au bout d’un moment, ils n’ont plus insisté ».

« J’en ai fini de l’autocensure au boulot »

Pas évident, lorsqu’on préserve une telle part de mystère sur sa vie privée, de se faire des amis au boulot. « Il m’est arrivé de prendre un verre avec certains collègues. Mais je ne mélangeais que rarement mes vies professionnelle et personnelle. » Sa conjointe de l’époque faisait de même.

Ses défenses tombent lorsque Sylvie change d’emploi et de compagne. « Elle ne voulait pas qu’on reste dans le non-dit », se souvient-elle. Alors Sylvie, devenue conseillère médicale, arrête de raser les murs. « J’ai fait mon coming out familial et j’en ai fini de l’autocensure au boulot. J’ai ressenti une forme de soulagement, car je n’avais plus à déployer une énergie considérable à fuir les questions. » La réaction de son entourage professionnel a été à la hauteur : elle ne subit fort heureusement aucun propos lesbophobe, aucun regard désobligeant. Sylvie annonce même à ses collègues son mariage et devient plus proche de certains.









Le parcours de Sylvie pourrait inspirer de nombreuses femmes. Car 43 % des salariées lesbiennes ou bisexuelles souhaiteraient devenir « visibles ». Le guide Voilat recommande justement le développement des « rôles modèles » dans les entreprises, c’est-à-dire de femmes qui ont choisi de dire haut et fort leur homosexualité pour permettre aux plus jeunes femmes de s’identifier et d’oser être elles-mêmes pleinement au boulot.