A l’hôpital de Montpellier (Hérault), on souffre, comme dans les autres établissements de santé, d’une pénurie d’infirmiers. Le secteur, plombé par des rythmes de travail intenses, ne séduit plus. Et les CV sont de plus en plus rares, sur les bureaux des CHU. Pour tenter de trouver des infirmiers, l’hôpital de Montpellier a décidé de verser une prime à ses salariés qui dénicheront des candidats prêts à être embauchés.

« Immédiatement, je peux recruter 80 infirmiers, confie à 20 Minutes Judith Le Page, la directrice des Ressources humaines et de la formation au CHU. Sur l’ensemble de l’année, j’ai besoin d’en embaucher 350, pour compenser les départs naturels, c’est-à-dire les départs à la retraite, les salariés qui suivent des conjoints, ou les reconversions professionnelles. » Le besoin est d’autant plus fort, au CHU de Montpellier, que l’établissement ne cesse de se développer, ces dernières années. Cette année, l’hôpital va inaugurer un nouveau service d’oncologie et d’hématologie. Et vingt nouveaux infirmiers seront nécessaires pour accompagner cette ouverture.









Dès le mois de mars

« Au CHU de Montpellier, au total, nous sommes 12.000, médecins et non-médecins, poursuit Judith Le Page. On se dit que si 12.000 professionnels activent leurs réseaux, et parlent des postes à pourvoir en tant qu’infirmiers, on aura beaucoup plus de chances de trouver que si on ne fait que des procédures de recrutement classiques. »

Ainsi, si un salarié du CHU (hormis les encadrants) propose un CV d’infirmier à la Direction des ressources humaines de l’hôpital, que cela débouche sur une embauche, et que le nouveau salarié reste à l’hôpital pendant, au moins, quelques mois, il sera récompensé par une prime de cooptation. Le montant du versement n’a pas encore été fixé. Il doit encore être discuté, dans les prochains jours, entre la direction du CHU de Montpellier et les syndicats. Le dispositif devrait être lancé au mois de mars.