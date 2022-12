Les demandeurs d’emploi ressentent ce durcissement de l’opinion. Invités à décrire spontanément ce que, d’après eux, les Français pensent des chômeurs, plus de la moitié (52 %, +7) cite un terme péjoratif (fainéant, profiteur, assisté, fraudeur, etc.). Cet élément a progressé de 13 points depuis le premier volet du baromètre en mars 2020.

En parallèle, dans un contexte de fortes tensions de recrutement, le « soupçon » à l’égard des demandeurs d’emploi progresse. Une majorité des personnes interrogées (60 %) estime que s’ils rencontrent des difficultés, c’est parce qu’ils ne font pas de concession dans leur recherche d’emploi, et qu’ils ne veulent pas risquer de perdre leur allocation-chômage (57 %, +2).

Et la responsabilité prêtée aux chômeurs eux-mêmes est en forte hausse (50 %, +7), selon l’étude. Elle dépasse celle des entreprises (45 %, -2). Dans le même temps, la perception de demandeurs d’emploi « victimes » d’une situation davantage subie que choisie demeure majoritaire (72 %) mais recule de trois points.

* Enquête menée en ligne du 30 août au 26 septembre auprès d’un échantillon représentatif de 4.525 personnes de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas (3.012 interviews du grand public et 1.513 interviews de demandeurs d’emploi).