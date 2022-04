Alors que le second tour de l’élection présidentielle aura lieu dans cinq jours et que les candidats ont multiplié ce week-end les déplacements à travers la France afin de convaincre les électeurs indécis, 20 Minutes continue à compiler pour vous les derniers résultats des sondages réalisés ces derniers jours par l’ensemble des instituts de sondage, tels que Ipsos, Ifop-Fiducial, Opinion Way, Elabe, Oxoda et BVA.

Le débat d’entre-deux-tours, qui aura lieu ce mercredi 20 avril, est un évènement toujours crucial et scruté des observateurs et des électeurs. Il pourrait ainsi permettre à Marine Le Pen d’inverser une tendance dans les sondages qui lui est plutôt défavorable depuis sa qualification au second tour le 10 avril, ou à Emmanuel Macron d’accroître son avance sur son adversaire.

Les intentions de vote Emmanuel Macron – Marine Le Pen pour le second tour

Selon un dernier sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd’hui en France publié le lundi 18 avril, Emmanuel Macron voit son avance sur sa rivale Marine Le Pen continuer à s’accroître lentement. En effet, le président sortant est crédité de 56 % d’intentions de vote favorables, contre 44 % en faveur de la candidate du Rassemblement National, soit un écart de 12 points. Le candidat de La République en marche voit son avance légèrement augmenter depuis le 10 avril, où l’institut Ipsos lui attribuait 54 % d’intentions de vote favorbales.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ipsos. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Quel a été l’impact du débat de 2017 sur les intentions de vote ?

Si la dynamique est plutôt en faveur d’Emmanuel Macron ces derniers jours, le débat qui aura lieu demain est susceptible de rebattre les cartes. Le 3 mai 2017, alors qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvaient déjà face à face lors du débat d’entre-deux-tours, la candidate RN s’y présentait avec une dynamique favorable dans les sondages, en progression de 5 points entre sa qualification au second tour et la veille du débat, passée de 36 à 41 % d’intentions de vote selon Elable.

Le dernier sondage de la campagne, publié au lendemain du débat, lui avait été moins favorable. Elle avait ainsi perdu 3 points de pourcentage, régressant à 38 % d’intentions de vote favorables, comme l’illustre notre graphique ci-dessous. Emmanuel Macron s’était finalement imposé le 6 mai 2017, avec 66,1 % des suffrages exprimés contre 33,9 % pour sa rivale.

Il sera donc crucial pour les deux candidats d’aborder et de maîtriser du mieux possible ce débat, donc l’impact se traduira certainement dès le lendemain dans les sondages que publieront les différents instituts.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Elabe. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Consultez les sources suivantes Ispos, Opinion Way, Ifop-Fiducial, Elabe, BVA, Oxoda pour en savoir plus sur les sondages présentés dans cet article.​

Jusqu’au second tour de l’élection présidentielle, nous continuerons à vous proposer régulièrement un point sur les intentions de vote, fournies par les différents instituts de sondage.