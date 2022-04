Cette semaine est la dernière ligne droite pour les douze candidats en lice pour la magistrature suprême. L’élection se déroulera ce dimanche 10 avril avec l’ouverture des bureaux de vote à 8h. Les premiers résultats seront ensuite rendus disponibles à partir de 20h le soir même.

Pour cette dernière semaine, 20 Minutes compile pour vous les résultats des sondages réalisés sur la dernière quinzaine par différents instituts : Ifop-fiducial, Opinion Way, Elabe et Harris-Interactive. Les graphiques présentés ici ont été réalisés dans le but de synthétiser les intentions de vote du premier et du second tour par institut et par scénario d’opposition au second tour.

Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Les dernières semaines ont été marquées par de fortes hausses dans les intentions de vote de la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, et le candidat de l’Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon.

En effet, selon un dernier sondage d’Harris Interactive, Marine Le Pen serait créditée de 23 % des intentions de vote, contre 18.5 % au début du mois de mars. Même constat pour les instituts Elabe et Opinion Way qui place la candidate RN au même niveau dans les sondages.

Du côté de Jean-Luc Mélenchon, les progressions sont aussi présentes. L’institut Harris-Interactive le placerait à 17 % dans les sondages, contre 12.5 % d’intentions de vote début mars. En revanche, les instituts Opinion Way et Elabe créditeraient le candidat d’extrême gauche de respectivement 15 % et 15.5 % d’intentions de vote au premier tour.

Concernant le président sortant, ce dernier conserve son avance dans les intentions de vote malgré les baisses qu’il a connues sur les dernières semaines. Selon Opinion Way, Emmanuel Macron se maintiendrait à environ 27 % des intentions de vote à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle. Un constat assez similaire pour les autres instituts présentés ici qui le situerait entre 26 % et 28 % des intentions de vote.

Enfin, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, les deux candidats de droite, sont toujours à égalité dans les sondages. Ces derniers récolteraient seulement 9 à 10 % des intentions de vote pour le premier tour de l’élection.





Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Marine Le Pen

Depuis la fin du mois de mars, la candidate du Rassemblement National est en forte progression dans la plupart des instituts de sondage. Cette hausse se voit également dans l’hypothèse d’un second tour face à Emmanuel Macron. Selon les derniers relevés des instituts Ifop-fiducial et Opinion Way, Marine Le Pen pourrait ainsi réunir jusqu’à 47 % des intentions de vote au second tour.





Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon

Dans l’hypothèse d’un second tour opposant le président sortant au candidat de l’Union Populaire, le constat est le même pour les deux instituts présentés ici. Selon les estimations d’Ifop-fiducial et d’Harris Interactive, Jean-Luc Mélenchon réunirait jusqu’à 42 % des intentions de vote au second tour.





Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Eric Zemmour

Peu d’évolutions de la part du candidat Reconquête ! dans l’hypothèse d’un scénario l’opposant à Emmanuel Macron au second tour. Ainsi, Harris-Interactive et Ifop-fiducial le situerait respectivement à 35 % et 33.5 % des intentions de vote au second tour.





Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse

Concernant Valérie Pécresse, dans l’hypothèse d’un scénario où elle se retrouverait en face d’Emmanuel Macron au second tour, les sondages ne la montrent clairement pas favorite. Selon les derniers relevés d’Ifop-fiducial, cette dernière serait créditée de 36 % des intentions de vote. L’institut Harris-Interactive lui accorderait une petite progression de 33 % à 38 % d’intentions de vote selon ses derniers relevés.





Consultez les sources suivantes Opinion Way, Ifop-Fiducial , Harris-Interactive, Elabe pour en savoir plus sur les sondages présentés dans cet article.​

Le soir du premier tour des élections ce dimanche 10 avril, retrouvez l’ensemble des résultats de l’élection présidentielle 2022 sur 20 Minutes.

À quelques jours du scrutin, il s’agit de notre dernier article sur les intentions de vote du premier tour. La Commission nationale de contrôle et la Commission des sondages ont adopté une position commune sur l’interdiction de diffusion des sondages électoraux du vendredi 8 avril à minuit jusqu’au dimanche 10 avril à 20 heures.