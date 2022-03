La campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite, avec l’entrée en campagne officielle depuis ce lundi 28 mars. A près de dix jours du premier tour, 20 Minutes compile pour vous les résultats des sondages réalisés ces derniers mois par différents instituts : Ifop-fiducial, Opinion Way, Elabe et Harris-Interactive. Les graphiques présentés ici ont été réalisés dans le but de synthétiser les intentions de vote du premier et du second tour par institut et par scénario d’opposition au second tour.

Pour en savoir plus sur chacun des candidats, n’hésitez pas à tester notre application la boussole présidentielle, afin de savoir de quel candidat vous vous rapprochez le plus.

Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Cette semaine, la tendance d’un duel au second tour opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron semble se confirmer. Le Président sortant conserve un pourcentage d’intentions de vote important, avoisinant 28 %. Celui-ci, malgré une baisse de quelques points ces dernières semaines, retrouve son niveau du début de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il voit Marine Le Pen continuer sa progression. En effet, celle-ci dépasse pour la première fois les 20 % d’intentions de vote au premier tour (21 %) et creuse l’écart sur Jean-Luc Mélenchon, selon le dernier relevé Ifop.

Le candidat de La France Insoumise se détache tout de même en troisième position, privilégié par 14 % des personnes interrogées. Derrière, Eric Zemmour et Valérie Pécresse ne semblent pas être en mesure de se relever de la chute entamée il y a plusieurs semaines, et récoltent chacun environ 11 % des intentions de vote selon Ifop.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ifop-Fiducial. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Marine Le Pen

La dynamique actuelle de Marine Le Pen au premier tour se traduit aussi dans l’hypothèse où elle se retrouverait opposée à Emmanuel Macron au second tour. En effet, selon le dernier relevé Ifop-Fiducial en date du 28 mars, Emmanuel Macron l’emporterait avec 6 points d’avance, soit 53 % des intentions de vote. C’est la première fois que l’écart est aussi ténu pour cette hypothèse.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ifop-Fiducial. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon

Dans une moindre mesure, Jean-Luc Mélenchon parvient lui aussi à réduire l’écart qui le sépare d’Emmanuel Macron dans les dernières enquêtes d’opinion. Toujours selon Ifop-Fiducial, le candidat de La France Insoumise passerait pour la première fois la barre des 40 points au second tour (40,5 %), sans pour autant inquiéter réellement le Président sortant qui conserve une avance confortable.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ifop-Fiducial. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Eric Zemmour

En ce qui concerne l’hypothèse d’un duel opposant Eric Zemmour à Emmanuel Macron au second tour, les tendances restent sensiblement similaires au fil des semaines, bien que le candidat Reconquête progresse légèrement selon le dernier relevé Ifop. En effet, ce dernier progresse de 2 points sur les 14 derniers jours, pour atteindre 36 % d’intentions de vote.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ifop-Fiducial. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse

Valérie Pécresse de son côté, voit les intentions de vote en sa faveur stagner depuis deux semaines. Celle-ci se maintient effectivement à 37 % d’intentions de vote depuis le 14 mars, selon Ifop-Fiducial, mais semble avoir du mal à relancer sa campagne, après avoir été touchée il y a quelques jours par la Covid et contrainte de continuer sa campagne tout en restant isolée.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Nous vous présentons par défaut les derniers sondages publiés par Ifop-Fiducial. En cliquant sur le menu déroulant ci-dessous, vous pouvez visionner les résultats selon d’autres instituts.

Consultez les sources suivantes Opinion Way, Ifop-Fiducial , Harris-Interactive, Elabe pour en savoir plus sur les sondages présentés dans cet article.​

Jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, nous continuerons à vous proposer chaque semaine un point sur les intentions de vote fournies par les différents instituts de sondage. Retrouvez également nos graphiques pour suivre l’évolution des intentions de vote pour le premier tour du scrutin ainsi que pour les différentes hypothèses du second tour.