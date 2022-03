Ces derniers jours, l’officialisation de la candidature d’Emmanuel Macron et la confirmation par le Conseil Constitutionnel de la liste définitive des douze candidats à l' élection présidentielle ont marqué la campagne. Alors que celle-ci rentre dans sa dernière ligne droite, nous avons agrégé pour vous les résultats des sondages réalisés cette semaine par différents instituts : Ifop-Fiducial, Opinion Way, Elabe et Harris-Interactive. Les graphiques présents dans cet article permettent de visualiser une synthèse des intentions de vote au premier et second tour par institut et par scénario d’opposition au second tour.

Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle 2022

Malgré une entrée en campagne souhaitée discrète et un contexte international toujours compliqué, le président sortant poursuit son excellente dynamique dans les sondages. En effet, Emmanuel Macron continue à progresser dans les derniers relevés des différents sondeurs, et atteint systématiquement les 30 % d’intentions de vote au premier tour, jusqu’à atteindre 33,5 % dans le dernier sondage Elabe du 8 mars.

Dans ce contexte, seuls deux candidats semblent se stabiliser ou progresser. Dans tous les relevés, Marine Le Pen conserve la seconde place, avec 17 à 18 % d’intentions de votes. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, poursuit sa remontée dans les sondages et dépasse pour la première fois Valérie Pécresse et Eric Zemmour dans le dernier relevé Elabe, avec 13 % d’intentions de votes, contre respectivement 10,5 et 11 % pour les deux candidats de droite.

En ce qui concerne le parti Socialiste, le retrait de Christiane Taubira ne se semble pas du tout profiter à Anne Hidalgo. En effet, cette dernière ne récolterait que 1,5 % des suffrages, un score en baisse constante depuis plusieurs semaines.



Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Marine Le Pen

La dynamique favorable à Emmanuel Macron au premier tour semble se confirmer dans l’hypothèse d’un second tour l’opposant à la candidate du Rassemblement National. Harris Interactive et Opinion Way donnent au Président sortant une avance de 16 points (58 % d’intentions de vote), soit le plus grand écart enregistré depuis le mois de décembre 2021.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse

Pour Valérie Pécresse, les difficultés observées au premier tout se traduisent dans l’hypothèse d’une qualification au second tour. Dans le dernier sondage d’Harris Interactive en date du 7 mars, Emmanuel Macron est donné largement vainqueur, avec plus de deux tiers des intentions de vote (67 %), un écart qui ne cesse de progresser au fil des semaines. Pour Ifop-Fiducial et Opinion Way, le différentiel est moins conséquent mais la tendance reste la même, avec 61 % d’intentions de vote en faveur du candidat de La République en Marche.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Eric Zemmour

S’il se retrouvait opposé à Eric Zemmour, Emmanuel Macron pourrait une fois de plus s’imposer avec un avantage substantiel. Harris Interactive et Opinion Way anticipent un avantage de 34 points en faveur de l’actuel Président (67 % d’intentions de vote) face au candidat de Reconquête. C’est encore une fois le plus gros écart enregistré sur cette hypothèse de second tour.

Hypothèse second tour : Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon

Si Jean-Luc Mélenchon semble être un des candidats disposant d’une des meilleures dyamiques au premier tour, celle-ci ne semble pas se traduire dans l’hypothèse d’un second tour face à Emmanuel Macron. Comme face à Valérie Pécresse ou Eric Zemmour, le président sortant l’emporterait avec une avantage conséquent sur le représentant de la France Insoumise, qui ne récolte pour le moment que de 31 à 37 % des intentions de vote au second tour, selon les derniers relevés.

