En attendant les législatives et une hypothétique cohabitation souhaitée par toutes les oppositions, Emmanuel Macron tout juste réélu doit nommer un nouveau Premier ministre (ou une nouvelle Première ministre) et former un nouveau gouvernement. Si la « nouvelle méthode » promise au soir de son élection devrait en partie se traduire par sa composition, les hypothèses vont bon train quant aux noms qui seront annoncés.

Gérard Lenorman rêvait de Picsou aux finances et de Tarzan à l’écologie. Et vous ? Qui souhaiteriez-vous voir entrer au gouvernement ? Contrairement à la chanson, on parle de vraies personnes, hein. Mais le président aime surprendre, alors autorisez-vous à penser large.

» Nous avons sélectionné cinq ministères. Vous les retrouverez dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses seront compilées dans un article. Merci d’avance.