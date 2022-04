Sur la carte de France métropolitaine, seules deux régions ont davantage voté pour Marine Le Pen qu’Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Mais Le Grand Est n’est pas passé loin de rejoindre les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. A environ deux points près…

Le président sortant, désormais réélu, a obtenu 52,07 % des suffrages de Strasbourg à Reims en passant par Nancy et Langres. Et, dans le détail, cinq départements sur dix du Grand Est ont « élu » la représentante du Rassemblement national. Il s’agit de ceux les moins peuplés et les plus ruraux.

C'est en Haute-Marne que Marine Le Pen a signé son meilleur score, avec 56.66 % des votes, soit un peu plus de 72.000 personnes qui ont glissé son bulletin dans l’urne. Les Ardennes suivent (56,66 %), devant la Meuse (55,61 %), les Vosges (52,42 %) et l'Aube (51,68 %).

Emmanuel Macron en tête dans cinq départements

A l’inverse, Emmanuel Macron a convaincu dans les cinq autres départements de la grande région. Les cinq plus peuplés et qui comprennent au moins une métropole d’importance : Strasbourg, Mulhouse, Reims, Metz et Nancy. C’est dans le Bas-Rhin que le représentant En Marche recueille le plus de suffrages : 58,96 % des exprimés, soit 320.000 personnes qui lui ont accordé leur confiance.

La capitale alsacienne n’y est pas pour rien. A Strasbourg, 77,65 % des votants ont choisi Emmanuel Macron. La tendance est la même dans l’eurométropole avec 71,46 % à Schiltigheim ou 67.34 % à Illkirch, les deux autres grandes villes de l’agglomération.

Le Haut-Rhin est aussi, comme en 2017, resté fidèle au président sortant, d’un rien (52,90 %). Sa victoire est à peine plus large dans la Marne (52,10 %), un brin meilleure en Meurthe-et-Moselle (54,42 %) et vraiment riquiqui en Moselle (50,46 %).

Là encore, les villes se sont distinguées des espaces ruraux. Emmanuel Macron arrive largement en tête à Metz (67,19 %), Nancy (76,18 %), Reims (61,83 %) ou encore Mulhouse (65,80 %).

