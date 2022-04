Bis repetita. Comme en 2017, Emmanuel Macron a remporté le second tour de l'élection présidentielle 2022 en réunissant 58.54% des suffrages exprimés. La candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a quant à elle réunit 41.46% des suffrages exprimés. Le taux d'abstention national, à 28.01%, est en hausse de 2.6 points à celui de 2017 lors du second tour (25.44%).

Carte des résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 en France

Notre carte de France interactive, disponible sur notre site et ci-dessous, vous permet de consulter les résultats du second tour disponibles à travers la France pour votre région, votre département et votre commune. Vous pourrez également utiliser le moteur de recherche pour savoir quel candidat est arrivé en tête dans votre commune.

Les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville

Si votre ville n'est pas dans la liste ci-dessous, vous pouvez consulter l'ensemble des résultats à l'élection présidentielle 2022 ici.

Les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par région

Pour retrouver les résultats de votre région, vous pouvez consulter directement nos pages dédiées à chaque région française.

Quels étaient les résultats lors du premier tour de l'élection ?

Comme en 2017, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 en recueillant respectivement 27,84% et 23,15% des votes. Jean-Luc Mélenchon s'est classé en troisième position avec 21,95% des voix. Tandis qu'Eric Zemmour et Valérie Pécresse ont obtenu 7,07% et 4,78% des suffrages.