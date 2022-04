« Marine Le Pen doit être battue ». Ainsi est titré le communiqué de presse commun signé par onze organisations de gauche à Marseille, allant du PS au PCF, en passant par EELV, Mad Mars, Place publique ou Génération. s, mais sans La France insoumise, qui appelle à « barrer la route » à Marine Le Pen « en utilisant le bulletin Macron et non pas en s’abstenant ».

À Marseille, le premier tour de la Présidentielle a été marquée par une abstention au-dessus de la moyenne et une domination de Jean-Luc Mélenchon dans les urnes. La majorité municipale est issue d’un regroupement des forces de gauche qui ont tous signé cet appel. « Nos mouvements et organisations ont démontré ici à Marseille qu’unie la gauche écologiste, citoyenne et sociale pouvait changer le quotidien des gens », ont-ils écrit.