Macron- Le Pen, round 2. Cinq ans après un débat télévisé qui avait apporté son lot de mèmes et qui avait eu l’effet d’un « coup de pied aux fesses » pour la candidate à la présidentielle du Rassemblement national, ce nouveau rendez-vous promet un duel particulièrement intéressant.

Le second tour c’est dans cinq jours et l’écart supposé entre les deux candidats n’a jamais été si mince : En 2017, Emmanuel Macron l’avait largement emporté (66 % à 34 %), mais cette fois les sondages prévoient un résultat dans une fourchette de 53 à 55,5 % en faveur du président sortant. Cette confrontation télévisée pourrait donc être cruciale. Nous aimerions savoir si vous alliez la suivre et si vous attendez de voir ce qui y sera dit pour choisir quel nom vous glisserez dans l’urne.

Allez-vous regarder le débat Macron-Le Pen ? Qu’en attendez-vous ? Cela influencera-t-il votre vote ? Selon vous l’exercice est-il dangereux pour les candidats ? Pour témoigner rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.