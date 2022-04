Le moindre centime semble compter pour que Valérie Pécresse puisse rembourser ses frais de campagne. Un internaute affirme qu’en faisant ses courses dans un supermarché E.Leclerc d’Avignon, on lui aurait proposé de faire un don pour la candidate des Républicains. « Montant : 11.65 euros. Arrondir à 12.00 euros pour Valérie Pécresse », peut-on lire sur le terminal de paiement bancaire.

Une publication largement partagée sur les réseaux sociaux affirme que le Leclerc de Avignon propose de faire des dons à Valérie Pécresse. - Capture d'écran Facebook

Face à la publication, quelques internautes mettent en garde d’une éventuelle fake news, mais d’autres s’étonnent de la démarche : « Une multimillionnaire avec trois villas à plus de 7 millions d’euros, c’est du foutage de gueule. » « J’arrive pas à le croire, je plante tout sur place je laisse la marchandise sur le tapis et CIAO », lance l’un d’entre eux. D’autres se questionnent : « C’est illégal non ? »

FAKE OFF

Le supermarché E.Leclerc d’Avignon, visé directement par la publication, confirme à 20 Minutes qu’il ne pratique pas l'arrondi solidaire au profit de la campagne de Valérie Pécresse. « Lorsque l’on nous a annoncé l’existence de cette photographie, nous avons d’abord cru qu’il s’agissait d’une blague », explique l’enseigne de grande distribution. « Bien sûr, c’est un faux. Ce n’est pas une cause que nous défendons. »

Si cette publication est devenue virale, c’est sans doute parce qu’elle renvoie à l’appel lancé par la candidate au lendemain de son échec au premier tour de la présidentielle. Valérie Pécresse a sollicité « une aide d’urgence » de la part de ses électeurs pour boucler le financement de sa campagne. Avec seulement 4,73 % des suffrages, elle n’est pas éligible au remboursement des frais de campagne, qui ne concerne que les candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. La candidate des Républicains a fait état d’une situation critique pour son parti qui ne sera pas remboursé de 7 millions d’euros. Valérie Pécresse a également déclaré être « endettée personnellement à hauteur de 5 millions d’euros ».

Les résultats ne nous permettent pas d’être remboursés par l’État. La situation est critique et il nous manque 7M€, dont 5M€ que j’ai emprunté à titre personnel.



Je lance un appel national aux dons. Il en va de la survie de la droite républicaine. ⤵️ https://t.co/iIbiEkZ22z pic.twitter.com/VlxfjjWr8V — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 11, 2022

La méthode de collecte de dons sous forme d'« arrondi solidaire » est fréquemment utilisée dans les petites boutiques comme dans les grandes surfaces. Sur le terminal de paiement bancaire, il est proposé aux clients d’arrondir leur note à l’euro supérieur, la différence étant versée à une association. Il suffit d’appuyer sur le bouton vert du terminal de paiement pour accepter le don, ou rouge pour refuser.

Sur certaines photographies virales faisant croire à une campagne de dons pour Valérie Pécresse, un texte cache la date sur le terminal de paiement. Sur d’autres versions, le texte n’est pas présent. On peut parfois lire « 16/04/2015 » ou « 11/04/2022 ». Autant d’indices qui mettent la puce à l’oreille : sur leur montage, certains internautes ont pris le temps de modifier la date, d’autres non.

En une semaine, Valérie Pécresse a déjà récolté 1,4 million d’euros. La campagne de collecte devrait se poursuivre jusqu’à la mi-mai, l’objectif étant de rembourser la quasi-totalité des frais engagés dans la campagne présidentielle.