« Macron battu à 61 %. » C’est le titre choc d’un journal, à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle. La photo de l’article est très virale sur les réseaux sociaux, laissant croire à un sondage qui anticiperait une défaite du président sortant, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen.

Cet article publié dans un journal qui semble s’appeler Le Covidien Libéré a suscité de nombreuses réactions chez les internautes, parmi lesquelles l’ancienne députée et ministre Christine Boutin.

Le tweet laisse penser à une défaite d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle selon un sondage étranger. - Capture

Il faut dire que la surprise est de taille puisque le score indiqué est très éloigné des sondages les plus récents effectués en France, comme celui de BVA pour RTL et Orange, qui table, ce jeudi, sur une victoire du candidat LREM avec 54 % des suffrages, contre 46 % pour son adversaire du Rassemblement national.

FAKE OFF

Plusieurs éléments incohérents montrent qu’il s’agit en réalité d’un photomontage. Le journal est daté (en haut à gauche sur la photo) du 25 avril 2022, soit le lendemain du second tour de l’élection présidentielle.

Une autre incohérence saute aux yeux en regardant de près la page du journal. Si le titre, la date et le nom du journal sont en français, les titres sont écrits en anglais, comme par exemple, dans la colonne de droite : « Latest news » et « Thaï beer on tap ».

Une image créée via un générateur de mèmes

En faisant une recherche inversée de cette image sur Google, il en ressort beaucoup d’images similaires, pour lesquelles seuls la photo d’illustration et le titre diffèrent. Le reste de l’image est identique. On retrouve la viennoiserie en haut à droite du journal, la tasse en haut à gauche, l’intertitre avec plusieurs zéros bleus dans l’article principal.

Exemples d'utilisation du meme. - Capture

L’image a ainsi été créée à partir d’un générateur de mèmes, c’est-à-dire une image à fort potentiel viral sur les réseaux sociaux. Celui-ci utilisé s’appelle « Morning news » et représente une page de journal dans laquelle il est possible d’insérer la photo et le titre de son choix. On peut en retrouver des dizaines de versions sur le site knowyourmeme.com.