Il a profité du vote utile mais ne sera pas au second tour de la présidentielle, qui verra s’opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a manqué la qualification d’environ 400.000 voix ce dimanche. Pour ses plus de 7 millions d’électeurs et électrices se pose désormais une question : quel comportement adopter le 24 avril prochain ?

C’est votre cas ? Racontez-nous l’état de vos réflexions pour un article à paraître sur 20 Minutes. Vous avez décidé de vous abstenir ? De voter blanc ? Peut-être choisirez-vous de voter pour le président sortant, avec ou sans état d’âme ? Ou d’apporter votre voix à Marine Le Pen ? Merci par avance pour vos témoignages !