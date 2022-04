La bataille pour le second tour est lancée. Depuis quelques heures, le ton est monté entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national et le président de la République sortant se sont affrontés par médias interposés sur les questions institutionnelles. Peu présente dans la campagne jusqu’ici, la thématique s’est imposée dans ce début d’entre-deux tours. Pour quelles raisons ? On fait le point.

Deux visions différentes sur le sujet

Marine Le Pen a ouvert le débat, mardi, en consacrant une conférence de presse sur le sujet. La candidate du RN a indiqué vouloir « revivifier » les institutions en proposant une « révolution référendaire » et une révision de la Constitution, très controversée, pour notamment y faire entrer le principe de « priorité nationale ». « La démocratie a besoin d’oxygène, on l’a vu lors des "gilets jaunes". Cela passe par des mesures phares, notre grand référendum sur l’immigration, le RIC [référendum d’initiative citoyenne] à 500.000 signatures, la proportionnelle ou le septennat non renouvelable », détaille Gilles Pennelle, cadre du mouvement.

De son côté, Emmanuel Macron s’est montré favorable au retour du septennat, mais renouvelable, ainsi qu’à l’instauration de la proportionnelle pour les législatives, qui pourraient être organisées au milieu du mandat. Opposé au RIC, il n’a pas exclu l’usage du référendum, par exemple sur la question des retraites. Mais contrairement à 2017, le président sortant a évoqué des pistes sans faire de promesses. « Il faut reconnaître qu’on n’a pas beaucoup avancé sur ces questions pendant cinq ans, mais désormais le président souhaite changer de méthode, trouver un consensus avec les autres partis », défend le député LREM Roland Lescure. Emmanuel Macron souhaite lancer une « commission transpartisane » en amont pour éviter le blocage, alors que sa précédente réforme s’était heurtée en 2018 au refus du Sénat (et à l'affaire Benalla)

L’électorat de Mélenchon à capter

En obtenant près de 22 % des suffrages exprimés, l’électorat de Jean-Luc Mélenchon est particulièrement prisé dans cet entre-deux tours. La mise en avant des propositions institutionnelles, très présentes dans le programme de La France insoumise avec notamment le projet de VIe République et le RIC, n’est donc pas anodine. « Mélenchon a un certain nombre de propositions, ça ne nous a pas échappé, donc notre projet peut parler à ses électeurs », reconnaît Gilles Pennelle. « Les électeurs de Mélenchon ne sont pas tous des mélenchonistes purs et durs, on peut en convaincre certains, notamment en proposant cette nouvelle méthode de gouvernement évoqué par le chef de l’Etat », assure plus prudemment Roland Lescure.

Une manière d’attaquer l’adversaire

Ces questions institutionnelles sont aussi une manière d’attaquer l’adversaire dans la toute dernière ligne droite. Emmanuel Macron a accusé ce mercredi sur France 2 Marine Le Pen de « dérive autoritaire », alors que sa rivale justifiait lors de sa conférence de presse son refus d’accréditer les journalistes de Quotidien (RMC). Il a également qualifié de « folie » le souhait de Marine Le Pen de changer la Constitution par seul référendum sans passer par le Parlement. « Il y a bien un risque de dérive autoritaire quand on choisit les journalistes ou quand on se moque du cadre constitutionnel », enfonce Roland Lescure. De son côté, Marine Le Pen a accusé le chef de l’Etat « d’avoir peur du peuple ».

« Nous sommes dans l’esprit gaullien des institutions, qui donne au peuple la possibilité de s’exprimer directement. Macron panique car il est pris à dépourvu sur ce sujet », cingle Gilles Pennelle. Concernant les journalistes non accrédités, le patron du RN en Bretagne préfère esquiver. « Quand Macron interdit des journalistes de Reporterre à son meeting, ce n’est pas une dérive autoritaire ? » Les deux candidats auront l’occasion de débattre de ces sujets plus frontalement, mercredi prochain, lors d’un débat très attendu.