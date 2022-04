Jean-Luc Mélenchon (LFI) est arrivé largement en tête en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, ce dimanche, au premier tour de l'élection présidentielle. Ces régions d’outre-mer « m’élisaient pour leur président dès le premier tour », a salué le leader de La France insoumise après l’annonce des premières estimations à l’échelle nationale.

Selon les résultats définitifs, c’est en Guadeloupe qu’il remporte son meilleur score, avec 56,16 % des suffrages exprimés, dans une région où l’abstention a atteint 55,25 % des inscrits. Avec respectivement 53,1 % et 50,59 % des voix, Jean-Luc Mélenchon est également majoritaire à la Martinique et en Guyane, malgré une abstention, là aussi, très importante (57,32 % et 63,84 %).

Un taux de participation en forte baisse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

De manière générale, le taux de participation au premier tour de la présidentielle a fortement chuté dans plusieurs territoires d’outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui votaient en avance. Il est toutefois en légère augmentation en Guadeloupe et à la Martinique.

Les plus forts taux d’abstention se retrouvent dans le Pacifique : en Polynésie française, seuls 23,78 % de votants s’étaient déplacés à 17 heures, selon l’estimation du Haut-commissariat. Ils étaient 43,97 % à s’être déplacés en 2017 à la même heure. En Nouvelle-Calédonie, le taux de participation à 17 heures, deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, était de 33,04 % contre 41,80 % cinq ans auparavant.

Arrivé troisième à l’échelle nationale, Jean-Luc Mélenchon a appelé à ne « pas donner une seule voix à Madame Le Pen », qui sera opposée à Emmanuel Macron au second tour.

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 dès 20h par ville, département et région sur 20 Minutes.