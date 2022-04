Au Parc des Expositions de la porte de Versailles (Paris 15e)

Les sourires n’étaient clairement pas acquis en début de soirée, au QG d’Emmanuel Macron, porte de Versailles, à Paris. L’ambiance n’était sans doute pas fébrile, mais quand même un peu soucieuse. Alors quand les estimations du premier tour de cette présidentielle ont commencé à arriver sur les portables vers 19h45 – et donnant un score canon pour le président candidat – certains et certaines ont lâché un grand ouf. Et puis finalement, à 20h, la grande joie. Avec 27,6 % des suffrages (à 23h), Emmanuel Macron creuse un écart net avec Marine Le Pen, sa concurrente du second tour. « C’est un bon résultat. Et c’est même un très bon résultat pour un sortant, avec une bonne participation », note la députée européenne Nathalie Loiseau.

L’heure n’est néanmoins pas à la fête : « On est dans l’humilité et la fierté, un peu en même temps », sourit un ministre, manifestement soulagé. Et maintenant ? Tout le monde, et Emmanuel Macron en tête, insiste bien sur le fait que l’élection n’est pas acquise le 24 avril. « Nous allons devoir faire valoir la cohérence de notre projet : la lutte contre le chômage c’est nous, l’écologie c’est nous, l’Europe c’est nous », martèle la porte-parole de LREM Maud Bregeon. Contre Marine Le Pen, les élus et ministres affirment tous vouloir éviter une campagne moralisatrice. « Ça sera projet contre projet, clame encore la marcheuse. Nous devons montrer que sous un maquillage plus ou moins réussi, elle n’a pas tant changé que ça. »

Parler aux électeurs et électrices Mélenchon

Après avoir complètement asséché la droite traditionnelle (Valérie Pécresse n’obtient pas 5 %) force est tout de même de constater que les réserves de voix son à gauche : 32 % des voix, cinq points de plus qu’en 2017. Et avec un Mélenchon à 22 %, on est assez loin d’Emmanuel Macron. Bien sûr, en général, les macronistes rechignent à diviser l’électorat entre droite et gauche. Mais le député Pierre Person est un peu plus clair : « Nous allons devoir réfléchir à comment parler à l’électorat populaire qui a voté Jean-Luc Mélenchon. Car ce qui peut changer la donne par rapport à 2017, ce sont les potentiels reports de ses électeurs sur Marine Le Pen. »

« Nous devons prendre en compte ce vote protestataire. Sans doute en trouvant encore plus le temps de faire campagne. Que chacun sente bien qu’Emmanuel Macron s’adresse à tous », juge Nathalie Loiseau. Il faudra le labourer, ce terrain : après le discours d’Emmanuel Macron sont arrivés les premiers sondages pour le second tour : 54 % chez Ipsos, mais seulement 51 % pour l’Ifop en sa faveur. Il reste effectivement du pain sur la planche pour le président-candidat.

