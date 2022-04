Des mines défaites, des yeux dans le vague, des cris de stupeur… Il est 20 h à la maison de la Mutualité à Paris et les sympathisants d’Eric Zemmour ( Reconquête !) viennent de découvrir le score de leur candidat au premier tour de la présidentielle : il a recueilli 7 % des voix, selon les premières estimations de l’Ifop. Une douche froide pour celui qui répétait encore vendredi qu’il serait « qualifié pour le second tour ». Les derniers sondages le donnaient autour de 10 %, au coude à coude avec Valérie Pécresse (LR).

« Je suis sidérée. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas eu un sursaut républicain de la France », confie Marine, 35 ans, casquette Zemmour sur le crâne et tenant un drapeau bleu, blanc, rouge à la main. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi bas », commente aussi Margot, 20 ans. A ses côtés, Hugo, 19 ans a l’air abasourdi : « Je croyais vraiment qu’il pourrait être au second tour ». « Le duo Le Pen-Macron qui arrangeait tout le monde a fini par l’emporter », estime Louis, 25 ans. Seul au milieu de la foule, Baptiste, 24 ans, a l’air sonné : « Je l’attendais à 10 % ! Au dernier moment, les votes se sont cristallisés autour de Marine Le Pen, car les gens ont eu peur de Mélenchon », analyse-t-il.

« Il a été trempé dans un bain de merde »

Dans l’entourage du candidat, on ne cache pas sa déception : « Cela ne correspond pas à ce que l’on a vécu pendant cette campagne. Il y avait une telle ferveur », commente Jacline Mouraud, ancienne figure des gilets jaunes​. « Ça a été l’hyperdiabolisation, il a été trempé dans un bain de merde », déclare de son côté Stéphane Ravier, ex RN rallié à Zemmour. Qui égratigne au passage Marine Le Pen : « Sa campagne c’était le catalogue La Redoute, il y en avait pour tout le monde. Et elle s’est planquée pendant 4 mois ».

La foule se fige lorsque Valérie Pécresse prend la parole. Et lorsqu’elle appelle à voter Emmanuel Macron au second tour, c’est sous un concert de huées et de « Ben voyons ». Mais quand Eric Zemmour apparaît à la tribune, il est accueilli par des applaudissements et des drapeaux flottants. Et personne ne perd une miette du discours du polémiste. Visiblement ému, il démarre par un bref mea culpa : « Je n’ai pas su convaincre suffisamment de compatriotes », déclare-t-il avant d’incriminer « l’absence de débat » et d’oser un « peut-être était-ce aussi simplement de ma faute ». « Non » lui répond la foule en cœur, refusant de le percevoir comme un héros déchu.

« Je ne m’en tiendrai pas là »

Mais le candidat de Reconquête ! passe vite à un exercice d’autosatisfecit : « Nous avons construit le plus grand parti de France », lance-t-il. « Les drapeaux qui se sont levés au Trocadéro ne se baisseront plus jamais », poursuit-il. Et s’il appelle à voter Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron au second tour, l’ancien journaliste insiste davantage sur sa volonté de continuer son parcours politique : « Je ne m’en tiendrai pas là », promet-il.

Pour ses proches, le fait que le polémiste soit bien devant Valérie Pécresse, qui a recueilli 4,8 % des votes (selon les premières estimations de l’Ifop), est une première victoire. Car le candidat n’a jamais caché son intention de faire exploser le parti de droite. « Pour nous c’est le berceau, pour elle, c’est le tombeau », commente Stéphane Ravier. « Notre mouvement a 6 mois, il compte 120.000 adhérents et il représente désormais l’espoir à droite », poursuit-il. « Eric Zemmour a réussi à réunir des gens qui aiment la France. On sera la première force d’opposition si Macron est élu », renchérit Jacline Mouraud. Tous deux évoquent aussi les prochaines législatives : « Reconquête ! aura des candidats dans toutes les circonscriptions », estime Stéphane Ravier.

Dans la foule, les sympathisants ne comptent pas non plus battre en retraite : « Zemmour vient de tuer LR. Il va recomposer les droites. Et comme Marine Le Pen ne se représentera pas en 2027, il a toutes les chances de l’emporter », veut croire Baptiste. Pour digérer ce flot de nouvelles, les militants restent encore quelques instants dans la salle. Avant de tourner les talons. « On est super organisé pour les législatives. On ne va rien lâcher », assure Marine, son fils dans les bras.

