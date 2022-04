Au pavillon Chesnaie du Roy (Paris 12e)

« Ouaaaaaaaais ! » Il est 20h pile lorsque des cris presque gutturaux emplissent la salle du pavillon Chesnaie du Roy, à quelques mètres du Parc floral du bois de Vincennes (Paris 12e). Les militants venus soutenir la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, laissent exploser leur joie alors que le visage de leur championne apparaît sur l’écran qui surplombe la scène sur laquelle elle doit s’exprimer dans quelques minutes. 23 % des voix : ses soutiens ne pouvaient espérer mieux pour ce premier tour d’une présidentielle hors normes, dont les premières estimations la place en deuxième position juste derrière Emmanuel Macron.

« Pour la première fois, j’y crois à fond ! »

Certains d’entre eux, impatients de fêter cette nouvelle victoire, étaient arrivés dès 18h, espérant pouvoir acclamer comme il se doit celle qu’ils surnomment « Marine ». Avant l’arrivée de leur championne, les buffets installés un peu partout sont pris d’assaut et des petits groupes se forment çà et là. Militants de la première heure, la plupart d’entre eux se connaissent et sont venus en famille pour entendre leur candidate. « Pour la première fois, ce soir, j’y crois à fond !, lâche Isabelle Parmentier, sœur de l'attachée de presse de Marine Le Pen. Et pour le second tour, je suis sûre que ce fameux plafond de verre, que l’on craint à chaque fois, ne fonctionnera pas cette fois-ci. »

Persuadés que la campagne que la candidate du RN a menée ces derniers mois ferait la différence, ses soutiens sont formels : « Cette fois, elle a fait un autre choix de campagne, qui est le meilleur. C’est celui d’aller à la rencontre des Français, estime pour sa part Nathalie, venue avec son mari, Olivier, et leur fille, Jennifer. Là, elle a fait une campagne exceptionnelle ! » Son programme aussi, que la militante juge « plus musclé » qu’il y a cinq ans, aurait joué en sa faveur. Et puis, une femme à l’Elysée, « ça changerait un peu. Parce que les mêmes tronches depuis quarante ans, ça va, quoi ! », lâche, désabusé, Olivier.

« On n’a pas fait un an de campagne pour rien »

En filigrane, aussi, ce désir ardent de voir leur favorite livrer bataille contre celui qu’ils estiment à l’origine de sa chute en 2017 : Emmanuelle Macron. « Il est fragilisé à cause des scandales qui pèsent sur lui. Et au second tour, il n’aura qu’un faible report de voix possible », assure Steven, sans doute l’un des plus jeunes militants de la salle. Autour de lui, tandis que les verres de vin se vident et que les petits fours se raréfient, les supporteurs, dirigeants et cadres du parti poursuivent leurs débats enflammés sur la manière dont ils fêteront cette « victoire assurée ».

Puis, comme si le temps s’était arrêté quelques secondes, un silence presque monacal se fait dans la salle. Le compte à rebours avant les premières estimations est lancé sur le grand écran branché sur BFMTV. La foule se masse et entonne la Marseillaise avant la fin du décompte. Le chant laisse finalement place aux cris de joie lorsque s’affichent les premiers chiffres. Si Emmanuel Macron arrive en tête avec 28 %, la candidate du RN le talonne, suivie par Jean-Luc Mélenchon et ses 22 %. Même si ce ne sont que des résultats provisoires, la foule semble unanime sur la victoire à venir de Marine Le Pen, et martèle à tue-tête, comme pour sceller le destin de leur championne : « On va gagner ! On va gagner ! »

Cris de joie des militants du RN au QG temporaire de Marine Le Pen #presidentielle2022 pic.twitter.com/HBH6noOXZ6 — Emilie Petit (@Em_Petit) April 10, 2022

Enfin, quelques minutes plus tard, Marine Le Pen arrive dans la salle, et se meut au milieu des drapeaux bleu, blanc et rouge, jusqu’à la scène surélevée. « On n’a pas fait un an de campagne pour rien, on a fait campagne sérieusement et ça a payé ! », analyse Steven, un immense sourire accroché à son visage, les yeux rivés sur « Marine ».

Alors que résonnent les premiers mots du discours de la candidate du RN, un vent d’espoir envahit la salle. Tous les regards sont tournés vers celle qu’ils espèrent voir bientôt occuper le fauteuil de l’Elysée. Pour cela, encore faudra-t-il que Marine Le Pen réussisse à convaincre une partie des Français déçus de ce premier tour ou encore indécis. Réponse dans les urnes le 24 avril au soir.